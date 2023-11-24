聖誕好去處｜荃灣廣場「 橘貓重重『大』玩聖誕節」　3米高超巨型「橘貓重重」裝置　20米長「喵星打卡牆」

荃灣廣場於即日至2024年1月1日請來風靡台灣的貓明星「橘貓重重」，於L5 PLAY GARDEN設置荃灣廣場 X「 橘貓重重『大』玩聖誕節」戶外場景，設有9大人氣打卡位， 當中包括3米高超巨型「橘貓重重」立體裝置，亦有以冷織為靈感的「暖暖織園」（必影兩大溫馨打卡位：3米高聖誕「織」樹屋及毛線幻彩隧道）及20米長「喵星打卡牆」，加上好玩的數碼互動聖誕遊戲，讓大家沉浸在喵喵世界之中。另外，顧客於活動期間的指定周末及公眾假期，只須即日以電子貨幣消費滿$200並登記積分，即可參加聖誕心意手作體驗，親手製作毛毛貓爪球匙扣或參與聖誕手繪。

荃灣廣場 X「 橘貓重重『大』玩聖誕節」

日期：即日至2024年1月1日

時間：10:00am-10:00pm

地點：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L5 PLAY GARDEN空中花園

註：資料以主辦方公布為準

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