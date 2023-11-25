聖誕好去處｜Merry Spacemas聖誕太空熊遇記@海港城　「熊仔火箭發射站」及10米高「聖誕樹火箭」登陸海運大廈露天廣場

海港城即日起至2024年1月1日呈獻「Merry Spacemas聖誕太空熊遇記」，來自「熊仔星」的朋友會乘坐「熊仔火箭發射站」，降落海港城海運大廈露天廣場。發射站設計大玩數碼風格，夜光霓虹交錯縱橫，超過30隻熊仔太空訓練員、聖誕樹機器人與外星朋友遍布發射站內3個區域的10大打卡訓練區，其中露天區域共有5個主要打卡訓練區，包括光速升降機、無重力船艙、探測小飛船、星際運輸帶以及聖誕樹火箭；而靠海的室內特訓區則設有4大打卡位，包括聖誕樹艙門、熒光太空艙、彩虹走廊以及宇宙行星。最後，當大家走進位於海運大廈大樓梯的銀河隧道時，則會被閃爍走燈和音樂環繞，彷彿置身於星際航行中；而隧道外則會為大家介紹「熊仔星」、熊仔太空及聖誕樹機器人的訓練資料。

Merry Spacemas聖誕太空熊遇記@海港城

日期：即日起至2024年1月1日

地點：尖沙嘴海港城

註：資料以主辦方公布為準

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