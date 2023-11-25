聖誕好去處｜胡桃夾子聖誕盛會@圍方　8米高主題城堡　360度沉浸式童話體驗

大圍商場圍方（The Wai）聯乘香港芭蕾舞團，以聖誕經典芭蕾舞表演劇目、20世紀初香港為背景改編的《胡桃夾子》作為主題，由即日至12月下旬，於圍方呈獻新界最大型聖誕裝置「胡桃夾子聖誕盛會」。整個裝置設有8米高、加入以香港著名觀光景點的華麗城堡，加上近20個機動組件為超過30名胡桃夾子注入活力，打造360度打卡位，讓大家享受沉浸式童話體驗。大家於12月9、23、31日來到圍方，更可以與《胡桃夾子》的女主角嘉麗與胡桃夾子變身而成的王子免費合照。參與人數有限，先到先得。

另外，香港芭蕾舞團更首次將這個充滿香港特色的作品帶出劇場，於商場上演《胡桃夾子》精選劇目，而圍方亦準備了一連串於周末及假日呈獻的豐富表演，包括Acapella、魔術、報佳音等精彩聖誕演出，讓你與家人朋友歡度聖誕佳節。[詳情]

圍方「胡桃夾子聖誕盛會」

日期：即日至12月下旬

地點：大圍站圍方

註：資料以主辦方公布為準

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