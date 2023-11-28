聖誕好去處｜「CoComelon」聖誕歷險@奧海城　逾3000呎繽紛吹氣樂園挑戰五大關卡三大任務

奧海城即日起至2024年1月1日舉行「CoComelon」聖誕歷險@奧海城，邀請小朋友化身聖誕老人小幫手，在逾3000呎的吹氣樂園中，挑戰五大關卡兼完成三大趣味任務，包括聖誕禮物屋之謎、聖誕禮物尋寶及禮物投遞大作戰，協助聖誕老人將聖誕禮物送出。另特設三大必影打卡位，包括11米CoComelon巨型充氣禮物聖誕樹、CoComelon黃色校巴化身成為聖誕鹿巴士，以及聖誕造型的CoComelon及主角「JJ」1.2米人像。S+ REWARDS會員於周一至五可使用點數兌換入場券，於限時內挑戰完成趣味任務，即可獲得CoComelon紀念襟章作為獎賞；周六、日及假期則可以透過KLOOK購買門票（$80），享受25分鐘的盡情遊玩。

「CoComelon」聖誕歷險@奧海城

日期：11月25日至2024年1月1日

地點：奧海城2期地下主題中庭

詳情：bit.ly/3s5f0Ux

註：資料以主辦方公布為準

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