聖誕好去處｜荃灣如心廣場「Christmas Candy Wonderland聖誕奇妙糖果之旅」　戶外飄雪光影匯演+7米高粉紅聖誕樹

荃灣如心廣場即日起至2024年1月7日舉辦「Christmas Candy Wonderland聖誕奇妙糖果之旅」主題活動，首度聯乘西班牙人氣手工糖品牌PAPABUBBLE，打造以五感體驗為主題的奇妙聖誕手工糖果之旅：視覺體驗──戶外7米高掛滿手工糖果的少女系粉紅炫亮聖誕樹，配上浪漫飄雪燈光匯演及粉金動感螺旋槳飛艇；聽覺及嗅覺體驗──室內4.5米高糖果屋配矚目燈光及隨着場內音樂緩緩轉動的螺旋槳飛艇，場內更會同時散發糖果甜香氣味，邀請大家與佈滿手工糖果及薑餅人裝飾的聖誕樹打卡合照，之後更可前往PAPABUBBLE期間限定店及巨型扭糖機繼續聖誕甜蜜之旅。

另外，指定日子場內設手工拉糖表演，糖果大師會即席表演由拉糖以至製成的整個過程，而聖誕老人亦會驚喜現身與大家見面大派禮品。

荃灣如心廣場「Christmas Candy Wonderland聖誕奇妙糖果之旅」

日期：即日至2024年1月7日

時間：10:00am-10:00pm

地點：荃灣如心廣場一期露天廣場、1/F中庭及二期1/F 119號舖（Marka House）旁

戶外飄雪光影匯演

日期：即日至2024年1月7日（逢周六、日）

地點：荃灣如心廣場一期露天廣場

註：資料以主辦方公布為準

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