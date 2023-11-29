聖誕下午茶｜香港美利酒店佳節下午茶　見聖誕老人兼逛Cotton Tree Terrace聖誕市集

香港美利酒店於聖誕節期間舉行「Merry Murray Christmas」，推出一系列佳節體驗，包括餐飲禮遇、聖誕市集，以及於聖誕小屋內與聖誕老人見面。Garden Lounge推出美利佳節下午茶，可品嘗一系列聖誕鹹甜美點，精選包括火雞車打芝士蔓越莓忌廉三文治、三文魚蒔蘿忌廉奶油酥盒及英式傳統甜果派等，搭配招牌精品Niccolo咖啡；天台餐廳及酒吧Popinjays推出節慶主題的奢華下午茶自助餐，可以隨意挑選用餐區的蛋糕、甜點及鹹點；Murray Lane則設有聖誕老人主題下午茶，供應一系列應節美點，搭配節日限定的香料熱紅酒（Mulled Wine）或蛋奶酒。於12月1日前預訂以上下午茶更可享早鳥優惠，每位成人可免費獲贈意大利Prosecco汽酒一杯。

另外，聖誕老人將現身香港美利酒店，誠邀大家到聖誕小屋參觀，一同合影留念。每位成人到訪後可享日節日香料熱酒一杯，而每位小童則會獲贈神秘小禮物一份，數量有限，送完即止。意猶未盡的話，可以到訪位於Cotton Tree Terrace的聖誕市集，購買各種節慶及生活精品，包括美酒佳餚、節慶裝飾品、陶瓷製品、珠寶和藝術品等。

美利佳節下午茶@Garden Lounge

價錢：兩位$788（另設加一服務費）

奢華下午茶自助餐@Popinjays

價錢：成人$398，小童$208（另設加一服務費）

聖誕老人主題下午茶@Murray Lane

價錢：成人$364（另設加一服務費）

「聖誕老人小屋 - 與聖誕老人會面」

日期：12月1日至26日

時間：周一至五11:00am-12:30pm；周六至日11:00am-2:00pm

門票價錢：$288（每節最多四位）（預訂愉悅住宿假期套餐的賓客可免費參加一次）

地點：1樓The Arches

聖誕市集@Cotton Tree Terrace

開放日期及時間：12月15日至17日12:00pm-7:00pm

地點：香港美利酒店UG樓層Cotton Tree Terrace

「MERRY MURRAY CHRISTMAS」節日慶典@香港美利酒店

地址：金鐘紅棉路22號香港美利酒店

電話：3141 8787

網址：www.niccolohotels.com

註：資料與價錢以主辦方公布為準

聖誕2023：bit.ly/3QeTKUe

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

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