聖誕好去處｜中環置地廣場「Mount Santa Paws」　暢玩精彩體驗活動

中環置地廣場即日起至2024年1月1日舉行「Mount Santa Paws」聖誕活動，中庭變身成為Mount Santa Paws滑雪聖地，場內設有12個精彩體驗活動，包括Snowball Smash雪球大戰、5米長Snowy Sled Slide滑梯穿越雪山、每個角落都隱藏着驚喜的Santa Paws Ski Chalet滑雪小木屋，還有Snow Turn and Tumble巨型雪球和Alpine Adventure Ski Lift滑雪纜車等打卡熱點，以及於閃爍的許願星許下聖誕願望。最後不要錯過將驚喜現身於見面會的Santa Paws，可以跟他和小夥伴在雪山下拍照留念。憑慈善通行證便可以在Mount Santa Paws享受這個難忘的冰雪探險之旅，所得收益將用於支持置地廣場的慈善合作夥伴。

中環置地廣場「Mount Santa Paws」

日期：即日至2024年1月1日

時間：11:00am-7:00pm

門票：一人體驗價：$150；兩人或以上同行體驗價：兩人$280，每多一人$100

詳情：www.landmark.hk

註：資料及價錢以主辦方公布為準

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