聖誕好去處｜將軍澳廣場「珊系聖誕守衛隊」活動　3米高再生漁網製珊瑚藝術裝置

將軍澳廣場即日起至2024年1月1日推出以「珊系聖誕守衛隊」命名的聖誕活動，宣揚可持續發展的信息。將軍澳廣場一樓中庭擺放3米高以珊瑚優美形態為創作意念的藝術裝置，並以近50平方米的廢棄漁網編織而成，配合海洋深處的聲音特效，讓大家恍如置身深海世界之中。現場設有拆解各種海洋及珊瑚保育冷知識的展覽外，更設不同海洋守衛任務，只要成功挑戰「海洋生存戰」、「海廢大清除」及「綠星探索隊」三大任務便可以得到神秘禮物。另外亦可參與珊瑚工作坊，親手以3D筆創作專屬的繽紛珊瑚礁，或玩小實驗認識珊瑚生態的奧秘。NF Touch會員可透過參加活動收集NF種籽，回饋社區。
此外，將軍澳廣場於今個聖誕市集帶來近20個獨立創意品牌，發售產品包括各種富節日特色的美食、精品和香氣產品等。
「珊系聖誕守衛隊」@將軍澳廣場
日期：即日至2024年1月1日
時間：11:00am-8:00pm
地點：將軍澳廣場一樓中庭（地址：將軍澳唐德街1號）
將軍澳廣場聖誕市集
日期：11月24日至12月31日（逢周五至日）及12月25至26日
時間：11:00am-8:00pm
註：資料以主辦方公布為準
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