聖誕好去處｜啟德AIRSIDE首座數碼藝術水族館「BLUTOPIA 海洋美術館」 以海洋深度劃五大展區　MR混合實境體驗免費預約

「BLUTOPIA」教育展館以「深海解密」（HIDDEN）為主題，揭示海底生物古怪有趣的真面目（圖片由相關機構提供）

全球首座數碼藝術水族館「海洋美術館」（BLUTOPIA）即日起至2024年1月19日登陸啟德AIRSIDE，共計3000呎面積，以海洋科研數據為靈感，創作成全新沉浸式環境藝術和互動體驗裝置。30分鐘的沉浸式深海旅程可以於NF Touch免費報名參與，遊歷以海洋不同深度生態環境劃分而成的五大展區，展出作品包括以針織藝術及混合實境（mixed-reality，簡稱MR）裝置組成的大型珊瑚礁作品「共生」、巨型互動光影裝置「萬色水母」，以及德國藝術家Philipp Artus沉浸式互動作品「深海狂想」等，感受藝術與海洋生態信息的共鳴。

另外，「海洋美術館」教育展館以「深海解密」（HIDDEN）為主題，揭示海底生物古怪有趣的真面目，並認識香港唯一的海洋科學研究所SWIMS，探索海洋生物的共生關係、性別迷思，以及世界上最孤獨的52赫茲（52hz）鯨魚等具啟發性的深海故事。

啟德AIRSIDE「BLUTOPIA 海洋美術館」

日期：即日至2024年1月19日

時間：11:00am-9:00pm

地點：AIRSIDE 藝術 - GATE33藝文館/教育 – 216號舖

費用：免費入場

網上報名連結（須預先到網上報名，預留少量名額供即場報名）

MR混合實境體驗（只適於12歲以上人士參加）：bit.ly/3uvDBmb

AR擴增實境iPad體驗：bit.ly/49RiKty

註：資料以主辦方公布為準

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