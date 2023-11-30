聖誕好去處｜西寶城「玩轉 Robot STEAM Christmas!」　3.5 米ROBOT Santa+2米ROBOT Snowman　活學STEAM智趣原理

堅尼地城西寶城由即日起至2024年1月1日舉行「玩轉 Robot STEAM Christmas!」，商場將化身成Robot Town，由3.5米高ROBOT Santa和2米高ROBOT Snowman迎接大家，其中ROBOT Santa身上設有小型科學體驗裝置，可以認識啟動機械人的原理，試試轉動齒輪可以觀察ROBOT Santa的反應。小朋友更可以化身建築師，用不同形狀及外觀的block及STEM組件，自行拼砌出趣味十足的機械與建築模型。另外，場內設有ROBOT Reindeer Truck! 創意STEAM Wall，讓小朋友利用多種形狀、不同顏色和尺寸的幾何形狀釘子砌出心水圖案，訓練邏輯思維，發揮創意。

Robot Town更於周末準備5個不同主題的聖誕STEAM學堂以及刺激挑戰區 ，讓小朋友透過實驗、觀察、學習不同的小知識。上完聖誕學堂後，自問對STEAM有一定程度的認識，歡迎大家參加「智 FUN STEAM 聖誕挑戰區」。挑戰區設有兩項挑戰：「聖誕禮物極速派遞挑戰區」及「機械人組裝激鬥區」，讓大人小朋友齊齊盡享STEAM樂趣。

西寶城「玩轉 Robot STEAM Christmas!」

日期：即日至2024年1月1日

時間：10:00am-10:00pm

地點：西寶城 UG中庭

註：資料以主辦方公布為準

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