聖誕好去處｜港鐵商場「冬日夢幻『童』趣之旅」　4大場景探索奇趣童話世界

今個聖誕，港鐵商場與香港知專設計學院、香港舞台技術及設計人員協會及演藝進修學院合作，即日起至2024年1月1日舉行「冬日夢幻『童』趣之旅」，以經典聖誕劇目為靈感，以「台、燈、聲」打造華麗舞台，增添節日氣氛。設計靈感來自4個經典聖誕故事或角色，包括「鞋匠與精靈」、「北極快車」、「糖果屋」以及「精靈」，分別為德福廣場、青衣城及The LOHAS康城設計出以夢幻「童」趣聖誕為主題的商場裝置「聖誕奇幻燈光匯演」，PopCorn則以互動投影機營造出甜蜜糖果氛圍。

另外，港鐵商場於12月2至26日起一連四個周六、日以及公眾假期，舉辦一系列節目，包括「小丑聖誕扭扭FUN」、「聖誕歌聲馬拉松」、「聖誕老人大巡遊」和「聖誕歌舞表演：聖誕狂想曲 — 精靈經典重現」。

港鐵商場「冬日夢幻『童』趣之旅」

日期： 即日至 2024年1月1日

1. 德福廣場：精靈鞋匠夢工場

地點： 德福廣場1期地下中庭

詳情：www.telford-plaza.com

2. 青衣城：「幻」影北極列車站

地點： 青衣城1期1樓中庭

詳情：www.maritimesquare.com

3. PopCorn：冬日甜蜜糖果屋

地點： PopCorn 1期1樓中庭

詳情：www.popcorntko.com.hk

4. The LOHAS康城：樂趣夢幻精靈鎮

地點：The LOHAS康城2樓中庭

詳情：www.thelohasmall.com

註：資料以主辦方公布為準

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