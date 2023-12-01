聖誕好去處｜朗豪坊「Care Bears Express」聖誕列車　逾30隻Care Bears融合Y2K美學

旺角朗豪坊與玩具店kk plus合作，即日起至2024年1月1日帶來大型聖誕企劃「Care Bears Express」，朗豪坊4樓通天廣場化身成為聖誕車站，整個車站廣場復刻千禧美學，以Tone-on-tone色彩為主調。廣場中央展出2米高巨型Grumpy Bear及5米高聖誕樹，逾30款代表不同顏色、個性的人氣Care Bears角色及300隻Care Bears滿佈車站及周邊；長4.5米粉紅Cheer Bear更於商場8樓鋪下一條逾40米長的Care Bears彩虹天梯，增添打卡玩味。場內特設期間限定店，發售超過100款極具收藏價值的限量精品，其中包括全港首賣限量Care Bears玩偶、Care Bears聖誕裝飾及冬天時裝潮物。

朗豪坊「Care Bears Express」聖誕列車

日期：即日至2024年1月1日

時間：

11:00am-11:00pm（聖誕列車及車站廣場裝置）

11:00am-10:00pm（期間限定精品店）

11:00am-10:30pm（換領處及遊戲攤位）

地點：朗豪坊4樓通天廣場

詳情：www.langhamplace.com.hk

註：資料以主辦方公布為準

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