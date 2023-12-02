聖誕好去處｜小飛俠阿童木@尖沙嘴海運LCX　睇1.8米高連帽衛衣造型小飛俠阿童木

尖沙嘴海運LCX與美國玩具品牌ToyQube由即日至2024年1月1日合作，以ToyQube創辦人兼藝術家Keith Poon提出的小飛俠阿童木滑雪者的概念為設計的基礎，將小飛俠阿童木的標誌性形象與節日氛圍結合，打造出以小飛俠阿童木為主題的「Ski Station」，不同造型的小飛俠阿童木穿梭於各區，包括小飛俠阿童木動感滑雪區、觀景登山纜車照相區以及本地藝術家Chino x 阿童木潮玩滑板區，其中由本地知名藝術家Chino Lam所設計的1.8米高連帽衛衣造型小飛俠阿童木立像，更是全場焦點。

另外，今次活動更發售由ToyQube推出的多款小飛俠阿童木收藏品及精品，當中更有為此次活動特別推出的潮玩精品，別具收藏價值和意義。

LCX x ToyQube「小飛俠阿童木Ski Station」活動及期間限定店

開放日期：即日至2024年1月1日

展覽開放時間：10:00am-10:00pm

展覽地點：尖沙嘴海港城海運大廈三階LCX

入場費用：免費

期間限定店：LCX Xplus

營業時間：10:00am-10:00pm

查詢電話：3102 3668

註：資料以主辦方公布為準

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