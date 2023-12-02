下午茶之選｜挪亞方舟度假酒店「果逸寵愛海景下午茶」

貓抓形紅莓櫻桃蛋糕及狗咬骨造型的朱古力香蕉毛士蛋糕@挪亞方舟度假酒店「果逸寵愛海景下午茶」（圖片由相關機構提供）

挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳於12月1日至2024年2月29日推出蘊含清新果漾元素的「果逸寵愛海景下午茶」，供應10款鹹點及甜點，包括燒波羅配曼徹格芝士多士、照燒扇貝酥盒、柚子生薑蝦沙律、布里芝士配雜莓、烤台式香腸包、紅莓櫻桃蛋糕、朱古力香蕉毛士蛋糕、綠茶白桃杯子蛋糕、柚子芒果奶凍以及焦糖燉蛋，部分美點更融入萌寵元素，一眾毛孩迷可盡情打卡。

挪亞方舟度假酒店「果逸寵愛海景下午茶」

供應期：12月1日至2024年2月29日

供應時間：3:00pm-5:00pm

價錢：兩位$468（包括咖啡或茶），加$30可升級至餐酒或特飲乙杯（另設加一服務費）（持挪亞方舟當日門票或馬灣居民可享75折優惠）

地點：馬灣珀欣路33號挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳

查詢及電話預訂：3411 8836

WhatsApp：9664 1021

餐單詳情及網上預訂：www.noahsarkhotel.com.hk

如需享用下午茶外賣美點及寵物專屬食品，請到e-Shop預訂：https://reservation.noahsark.com.hk/HotelReservation/eshop/eshop

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm