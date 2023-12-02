聖誕好去處｜屯門市廣場「tmtplaza x POP MART x DIMOO聖誕冰雪奇幻之旅」

屯門市廣場與潮玩文化品牌POP MART（泡泡瑪特）合作，即日起至2024年1月1日舉行「tmtplaza x POP MART x DIMOO聖誕冰雪奇幻之旅」，以品牌旗下的潮玩IP - DIMOO WORLD系列為主題打造夢幻世界。頭頂上的雲寶寶會變成各種各樣造型的小男孩DIMOO，以一系列全新造型1:15比例於屯門市廣場「冰雪聖誕夢幻樂園」率先曝光，包括晨露之禮、奇蹟配方、追逐精靈、完成雪人及隱藏款冬夜遞夢，與大家一同漫遊5大夢幻場景，包括乘搭冬日聖誕列車進入奇幻國度、於6米高「冰雪聖誕夢幻水晶球」內與DIMOO在漫天飄雪下合照、在「霓虹幻彩波波池」中捉迷藏、到訪「幸福甜點小站」享受DIMOO炮製的聖誕甜點及乘坐「七彩夢幻熱氣球」觀賞冬日白雪。

暢遊DIMOO夢幻樂園後，大家更可憑S+ REWARDS會員點數換領DIMOO限定飄雪氣球、潮玩手辦產品、主題聖誕卡及個人化七彩雲朵棉花糖，與DIMOO共度白色聖誕。

屯門市廣場「tmtplaza x POP MART x DIMOO聖誕冰雪奇幻之旅」

日期：即日至2024年1月1日

時間：10:00am-10:00pm（於指定日子及聖誕節期間會延長開放時間）

地點：屯門市廣場1樓中央廣場

註：資料以主辦方公布為準

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