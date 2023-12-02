聖誕好去處｜葵興life@KCC「聖誕『冰』團」　空中花園睇4米高聖誕老人隊長

葵興life@KCC即日起至2024年1月1日舉行「聖誕『冰』團」，帶大家走訪冰極與城市7大歡樂場景，跟4米高聖誕老人隊長於空中花園相遇，經歷一次奇幻又好玩的歷奇旅程。另外，商場將舉辦「Chill級市集」，搜羅多個本地及環球職人的飾品創作、天然產品和手工食品，讓大家一站式輕鬆挑選聖誕禮物；還有多場聖誕工作坊（聖誕乾燥花花環、奇妙波波樹輕黏土、閃爍流沙咕卡吊飾及萌萌玻璃串珠掛繩）及表演，適合小朋友及家人齊齊參與和觀賞。

life@KCC「聖誕『冰』團」

日期：即日至2024年1月1日

時間：10:00am-10:00pm

地點：葵涌life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC

地址：葵涌葵昌路72至76號（葵興港鐵站E出口直達）

電話︰2400 8000

life@KCC「Chill級市集」

日期：12月4日至8日 及 12月18日至24日

時間：12:00pm-7:00pm

地點：life@KCC 3樓

註：資料以主辦方公布為準

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