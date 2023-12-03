聖誕好去處｜屯門黃金海岸 X Kiztopia設三大打卡位　Jumptopia五充氣城堡玩樂無窮

屯門黃金海岸商場聯乘新加坡遊樂場Kiztopia，即日至2024年1月1日把黃金海岸商場中庭打造成「聖誕烘焙工房」，廚師小熊Bell與一眾好友（如記者飛龍Drago、工程師小象Eli、科學家猴子Mark）一同「大開歡樂派對」。其中必影的三大打卡位：4米高廚師小熊Bell、5米高聖誕樹、夢幻甜屋。

黃金海岸酒店廣場由12月16日至2024年2月18日推出「Jumptopia小小環球美食家@香港站」，設置五座Jumptopia充氣城堡，糅合充氣彈牀、極速滑梯、障礙挑戰、巨型波波池等遊戲元素，並分別以Kiztopia不同角色及美食為主題，打造盛大聖誕及新年嘉年華。

踏入12月，商場更準備了連串聖誕活動，包括環保工作坊、音樂表演、聖誕老人抱抱見面會、聖誕市集，聖誕氣氛將更熾熱。

黃金海岸商場2023「聖誕烘焙工房」

日期：即日至2024年1月1日

時間：10:00am-10:00pm

地點：黃金海岸商場

「Jumptopia小小環球美食家@香港站」

日期：12月16日至2024年2月18日

時間：11:00am-7:00pm

地點：香港黃金海岸酒店廣場

門票將於12月4日在Klook網上平台公開預售

註：資料以主辦方公布為準

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