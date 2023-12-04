聖誕好去處｜MOKO新世紀廣場「Merry X'mas! Knit Our Town」　5大「織」彩繽紛打卡點

旺角MOKO新世紀廣場與香港街頭編織藝術團體「La Belle Époque」合作，即日起至2024年1月1日打造「Merry X’mas! Knit Our Town」巨型打卡裝置，大型藝術作品以編織工藝配合豐富色彩，用上共400球毛線鈎織而成。整個商場中庭變成一座巨大的編織精靈森林，12棵聖誕樹精靈帶大家遊走5大打卡熱點，包括「織夢童屋舞台」、「旺角街牌」、「驚喜禮物盒」、「聖誕鹿車奇遇」以及「溫馨長凳派對」，零距離欣賞由全人手一針一線所編出的「溫暖牌」場景。另外，濃厚的聖誕氣氛由中庭伸延至「MOKO GARDEN ＠L3」戶外休憩空間，超過5千朵艷麗聖誕花及閃亮LED燈飾打造出大紅花海，配合巨大閃金兔仔裝飾，吸睛度十足。

MOKO新世紀廣場「Merry X'mas! Knit Our Town」聖誕裝置

日期：即日至2024年1月1日

時間：10:00am-10:00pm

地點：MOKO新世紀廣場MTR樓層中庭

「MOKO GARDEN@L3」浪漫星光花海

日期：即日至2024年1月1日

時間：10:00am-10:00pm

地點：MOKO新世紀廣場L3樓層（近丸十あぶり牧場）

註：資料以主辦方公布為準

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