聖誕好去處｜華懋六大商場 「Happy Christmas Candyland開心聖誕糖果樂園」　近3米高巨型熱氣球登陸翩匯坊、糖果工藝師示範製手工糖果

華懋集團旗下六大商場（翩滙坊、順福糧倉、粉嶺名都商場、希爾頓中心、上水名都商場及巴黎‧倫敦‧紐約戲院購物中心）即日起至2024年1月7日打造「Happy Christmas Candyland開心聖誕糖果樂園」，各商場變成夢幻糖果樂園，帶大家進入得意好玩的糖果世界，共享「Sweet and Joyful」，其中近3米高巨型熱氣球登陸翩匯坊，過百個薑餅人帶來各式各樣的糖果；另一邊廂，薑餅人又更換上聖誕造型，幻化成順福糧倉外牆的聖誕老人造型燈飾；粉嶺名都商場的薑餅人幸福糖果屋則為大家送上祝福，更可跟親朋好友盡情拍照。

翩滙坊、順福糧倉及粉嶺名都商場更聯乘香港自家拉糖品牌Hey Candy手工糖果店，於12月指定日子舉行手工棒棒糖體驗工作坊，並安排聖誕前夕及聖誕日即場示範拉糖表演及棒棒糖製作（翩滙坊及順福糧倉）。另外，聖誕活動期間於六個商場消費滿指定金額，即可換領「CCG Malls x Hey Candy聖誕手工糖果」乙樽。

華懋六大商場「Happy Christmas Candyland開心聖誕糖果樂園」

日期：即日至2024年1月7日

參與商場：翩滙坊、順福糧倉、粉嶺名都商場、希爾頓中心、上水名都商場及巴黎‧倫敦‧紐約戲院購物中心

註：資料以主辦方公布為準

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