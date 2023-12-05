聖誕好去處｜沙田新城市廣場「水滴精靈夢幻聖誕小鎮」 逾萬顆璀璨燈飾點亮戶外星光花園 必影5米高超現實派水滴精靈聖誕樹

沙田新城市廣場與英國超現實派插畫家Edward Monaghan合作，即日起至2024年1月1日打造「水滴精靈夢幻聖誕小鎮」，逾萬顆閃爍燈飾點亮的7樓星光花園變身「聖誕流光後花園」，3米高水滴精靈坐鎮在幻光聖誕樹林和飄雪流水光影；3樓戶外平台幻變成7米寬「水舞花鈴許願亭」；1期3樓中庭化身「夢幻精靈嘉年華」，換上聖誕裝扮的可愛水滴精靈在5米高的聖誕樹上大派祝福，又在幻鏡迷宮郵局跟大家大玩Selfie。另外更有年度節慶感謝祭以及頭獎為別注版電動車的「佳節好賞大抽獎」，讓大家過一個別具氣氛的聖誕佳節。

沙田新城市廣場「水滴精靈夢幻聖誕小鎮」

日期：即日至2024年1月1日

時間：12:00pm-10:00pm

地點：沙田新城市廣場1期3樓中庭、7樓星光花園、3樓戶外平台

註：資料以主辦方公布為準

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