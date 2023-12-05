聖誕好去處｜尖沙嘴Mira Place AI聖誕星座極光音樂匯演　200個「星」降球打造沉浸式北極光體驗

尖沙嘴Mira Place即日起至2024年1月1日舉行「Find Your Santa Zo-mate@Mira Place」，引入動態懸吊式AI升降球裝置，糅合高科技、北歐聖誕及12星座元素，設計出全港首個AI聖誕星座極光音樂匯演，200個「星」降球變化成北極光、星座及聖誕圖案等打造沉浸式北極光體驗。商場內外亦設多個打卡位，室內包括中庭地面7米高幻彩玻璃屋及雪橇車、商場大堂及中庭內的12星座Santa Zo-mate；戶外則有超巨型Santa Zo-mate空降於Mira Place行人天橋，以及諾士佛臺旁邊的Mira Steps化身為幻彩極光聖誕階梯，是聖誕必到的拍照熱點。

另外，商場聯乘占星達人香香子為大家分析每周星座運勢及開運貼士，亦聯同場內多個人氣商戶以Zodiac（星座）主題推出一系列精彩聖誕活動及優惠。

Mira Place「Find Your Santa Zo-mate」聖誕裝置

日期：即日至2024年1月1日

時間：10:00am-10:00pm（戶外裝飾開放至12:00nn）

地點：Mira Place中庭、大堂、行人天橋及Mira Steps

Mira Place AI聖誕星座極光音樂匯演

日期：即日至2024年1月1日

時間：10:00am-10:00pm

AI星空匯演時間表：

每逢00分：水瓶座、雙魚座、白羊座

每逢15分：金牛座、雙子座、巨蟹座

每逢30分：獅子座、處女座、天秤座

每逢45分：天蠍座、人馬座、山羊座

地點：Mira Place 中庭上空

建議觀賞位置：Mira Place大堂或中庭之幻彩玻璃屋內

註：資料以主辦方公布為準

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