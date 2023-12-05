聖誕好去處｜利園區「Glom-Glom All The Way聖誕派對」　穿梭4大互動主題裝置

銅鑼灣利園區聯乘國際級插畫藝術家Jirayu Koo，即日起至2024年1月1日舉行全港首個「Glom-Glom All The Way聖誕派對」，打造四大生活美學主題的打卡熱點，包括「 Glom-Glom光影樂團」、「Glom-Glom照相館」、「Glom-Glom Home-Sweet-Home」、「Glom-Glom Shine-Your-Way時尚天橋」及「Glom-Glom暖笠笠咖啡杯」，區內設有炫亮燈飾裝置及互動拍照體驗，讓大家與親朋好友寫意漫遊，共享歡樂時光。

此外，利園區商場推出「享樂聖誕購物禮遇」及hy! 網上平台「hy! Xmas 2023」等一系列聖誕消費換領獎賞，享獨家折扣及優惠，或憑指定消費獲享豐富禮遇。

利園區「Glom-Glom All The Way 聖誕派對」

日期：即日至2024年1月1日

時間：11:00am-9:00pm

地點：銅鑼灣利園區（主題裝置點：希慎廣場一樓中庭及地面啟超道入口、利舞臺廣場地面、利園一期及二期天橋）

註：資料以主辦方公布為準

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