聖誕好去處｜九龍塘又一城「Walk with Me」聖誕企劃

聖誕將至，適逢九龍塘又一城開幕25周年，又一城即日起至2024年1月1日聯乘香港及泰國的環保創作及藝術團隊，以「Walk with Me」為主題，攜手創作糅合建築美學及環保元素的聖誕企劃。藝術家利用將近10噸從香港、泰國及內地回收的廢鐵及木材，完成15米高幻彩聖誕樹屋、歐陸小屋、奇幻蘑菇，以及12個以本地木材再生而成的聖誕木偶雕塑，為又一城25周年寫下極具童話色彩的環保聖誕經典。

另外，即日至2024年1月1日，My FESTIVAL會員和美國運通卡會員以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領限量25周年「Walk with Me」禮盒或My FESTIVAL電子購物禮券，更同時獲得大抽獎參加機會，25位幸運兒將各得港幣10,000元My FESTIVAL電子購物禮券。

又一城開幕25周年「Walk with Me」聖誕企劃

日期：即日至2024年1月1日

時間：11:00am-9:00pm

地址：九龍塘達之路80號又一城LG2層

註：資料以主辦方公布為準

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