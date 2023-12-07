聖誕好去處｜利東街「The Wishing Stars」聖誕藝術裝置　5米高「巨型許願星」、200米星鑽許願長廊

利東街與本地跨媒體藝術家黃宏達（Victor Wong）合作，即日起至2024年1月14日推出「The Wishing Stars」聖誕藝術裝置，以逾百萬顆七彩寶石打造200米星鑽許願長廊，以及位於中庭上空的5米高「巨型許願星」，日光下閃爍的寶石，夜間象徵希望的彩虹色調將呈現千變萬化的燈光，為晝夜帶來不一樣的浪漫景緻，透過幻彩閃爍的星光為佳節注入希望、快樂及正能量。另外，即日起至2024年1月1日晚上指定時段將會有飄雪，猶如身處童話書的北歐小鎮中。利東街更準備一系列節日慶祝活動，包括12月9至10日，街道兩旁的歐式建築將化身成傳統芬蘭聖誕市集，可以親身體驗北歐節日習俗、傳統美食及工藝；多場「許願星」手工藝工作坊，透過傳統竹編、摺紙及絃線等不同藝術形態製作與別不同的迷你許願星。

利東街「The Wishing Stars」聖誕藝術裝置

日期：即日至2024年1月14日

開放時間：上午10時至晚上11時（每日下午5時亮燈，12月23日至26日、12月30日至2024年1月1日亮燈時間延長至晚上12時）

地點：灣仔利東街

詳情：www.leetungavenue.com.hk

註：資料以主辦方公布為準

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