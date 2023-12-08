7仔消費情報｜ANNA SUI x Sanrio限量版毛公仔連隨身鏡　下周三起可換購

7-Eleven與ANNA SUI和Sanrio Hong Kong帶來第二重驚喜，打造具華麗風格的精品。（圖片由相關機構提供）

7-Eleven與ANNA SUI和Sanrio Hong Kong帶來第二重驚喜，打造具華麗風格的精品，包括3款限量版毛公仔連隨身鏡，Hello Kitty、Kuromi及My Melody穿上小禮服，配上玫瑰和蝴蝶結的小飾物以優雅復古風登場，每款毛公仔附送可拆式隨身鏡，可用作座枱化妝鏡又可擺放手機，一物二用。同場更有「ANNA SUI｜Sanrio characters暖笠笠柔軟毛毯」、「ANNA SUI｜Sanrio characters圓形陶瓷碟」，以及「Kuromi 3D公仔旋轉投影燈」，帶來不一樣的節日氣氛。全新系列將於12月13日登陸7-Eleven，數量有限，換完即止。

ANNA SUI x Sanrio限量版毛公仔連隨身鏡

印花派發詳情：即日起至2024年1月1日，於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1個。其後每$10可獲多1個印花，餘此類推。

換購詳情：12月13日7:00am起至2024年1月5日，儲齊8張印花加$48，即可換購「ANNA SUI｜Sanrio characters限量版毛公仔連隨身鏡」1個，可自行挑選款式，每人每日限換3件，數量有限，換完即止。

yuu獎賞計劃會員專享優惠：12月13至15日，yuu會員可以8800 yuu積分加$48，可換購「ANNA SUI｜Sanrio characters限量版毛公仔連隨身鏡」1個，可自行挑選款式，每人每日限換3件，數量有限，換完即止。兌換日期為12月13日7:00am起至12月18日。

ANNA SUI x Sanrio暖笠笠柔軟毛毯

換購詳情：12月13日7:00am起至2024年1月5日，任何消費加$179，即可換購1款；yuu會員可以8000 yuu積分加$135換購1款，可自行挑選款式，數量有限，換完即止。

ANNA SUI x Sanrio圓形陶瓷碟

換購詳情：12月13日7:00am起至2024年1月5日，任何消費加$99，即可換購1款；yuu會員可以8000 yuu積分加$55換購1款，可自行挑選款式，數量有限，換完即止。

ANNA SUI x Sanrio「Kuromi 3D公仔旋轉投影燈」

換購詳情：12月13日7:00am起至2024年1月5日，任何消費加$199，即可換購1款；yuu會員可以8000 yuu積分加$155換購1款，可自行挑選款式，數量有限，換完即止。

註：資料與價錢以主辦方公布為準

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