聖誕好去處｜SSC上水中心購物商場・MCPOne新都城中心一期 x 企鵝波波「『魚』你共度聖誕！」

SSC上水中心購物商場及MCPOne新都城中心一期商場與本地插畫角色「企鵝波波」合作，即日起至2024年1月2日推出「『魚』你共度聖誕！」，企鵝波波與一眾深海好友換上聖誕新裝，送上「夢幻珊瑚海＠SSC」及「奇幻尋寶遊@MCPOne」。兩大商場擺放多個沉浸式主題裝置及場景，讓大家零距離探索海底世界，SSC上水中心購物商場有「巨型深海潛艇」、逾5米高的「光影幻彩聖誕樹」以及「魚魚力爭向上大挑戰」互動遊樂裝置；MCPOne新都城中心一期商場設有「海底聖誕雪橇」、3米高「幻彩珍珠聖誕樹」、「深海光影隧道」、「巨型尋寶箱」，以及「深海尋寶GOGOGO！」互動遊戲，大家打卡之餘，不妨一展實力贏走精美禮品。

「『魚』你共度聖誕！」

日期：即日至2024年1月2日

地點：上水中心購物商場SSC、將軍澳新都城中心一期MCPOne

詳情：shorturl.at/fMT47（上水中心購物商場SSC）、shorturl.at/ntCN9（MCPOne）

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2023：

銅鑼灣時代廣場x聖誕精靈Lumi 6米高聖誕樹打卡、聖誕老人驚喜現身

將軍澳新都城：6米高布穀鳥鐘小屋飄雪

元朗YOHO MALL星座主題 6米高聖誕樹、星座互動遊戲

東涌東薈城：藍精靈聖誕村莊

更多聖誕好去處：shorturl.at/xEGJP

聖誕2023：bit.ly/3QeTKUe

更多好去處：bit.ly/3gTiYtz

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm