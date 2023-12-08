聖誕好去處｜香港仔中心 X Sonny Angel White Christmas

香港仔中心即日起至2024年1月7日舉行「香港仔中心 X Sonny Angel White Christmas」，打造三大夢幻萌拍場景，包括「炫光白色聖誕」、「冬日雪の部屋」和「天使浪漫放送」，在閃亮燈飾點綴下，一眾限定白色聖誕造型的Sonny Angel跟大家共度佳節。此外，現場設置「Sonny Angel 2023聖誕限定版盲盒浪漫販售機」，出售四大系列Sonny Angel迷你公仔，商場更舉辦「Happy Aberdeen立體紙藝創意坊」和「Santa Angel 來了」等節日活動，為大家締造難忘的聖誕回憶。

香港仔中心 X Sonny Angel White Christmas

開放日期：即日至2024年1月7日

開放時間：10:00am-10:00pm

地點：香港仔南寧街香港仔中心露天廣場、4期地下及2期二樓

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2023：

銅鑼灣時代廣場x聖誕精靈Lumi 6米高聖誕樹打卡、聖誕老人驚喜現身

將軍澳新都城：6米高布穀鳥鐘小屋飄雪

元朗YOHO MALL星座主題 6米高聖誕樹、星座互動遊戲

東涌東薈城：藍精靈聖誕村莊

更多聖誕好去處：shorturl.at/xEGJP

聖誕2023：bit.ly/3QeTKUe

更多好去處：bit.ly/3gTiYtz

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm