聖誕好去處｜香港仔中心 X Sonny Angel White Christmas

香港仔中心即日起至2024年1月7日舉行「香港仔中心 X Sonny Angel White Christmas」，打造三大夢幻萌拍場景，包括「炫光白色聖誕」、「冬日雪の部屋」和「天使浪漫放送」，在閃亮燈飾點綴下，一眾限定白色聖誕造型的Sonny Angel跟大家共度佳節。此外，現場設置「Sonny Angel 2023聖誕限定版盲盒浪漫販售機」，出售四大系列Sonny Angel迷你公仔，商場更舉辦「Happy Aberdeen立體紙藝創意坊」和「Santa Angel 來了」等節日活動，為大家締造難忘的聖誕回憶。
香港仔中心 X Sonny Angel White Christmas
開放日期：即日至2024年1月7日
開放時間：10:00am-10:00pm
地點：香港仔南寧街香港仔中心露天廣場、4期地下及2期二樓
註：資料以主辦方公布為準
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