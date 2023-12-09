聖誕好去處｜大埔大元商場寵物共享花園　4.5米高七彩光影菠蘿　4米高炫彩星光聖誕樹打卡

4米高佈置了毛孩足印的「炫彩星光聖誕樹」@大元商場「Play Eat Tai Yuen Christmas Pawty」（圖片由相關機構提供）

大埔大元商場的兩萬呎寵物共享花園於即日至2024年1月31日舉辦「Play Eat Tai Yuen Christmas Pawty」毛孩專屬聖誕派對，場內設置四大打卡熱點，包括4米高滿佈毛孩足印的「炫彩星光聖誕樹」、4.5米高「七彩光影菠蘿」幻彩藝術裝置、「法式烘焙麵包階梯」及「軟綿綿芝士隧道」，每組打卡點均佈置了炫目燈飾，各種光影效果洋溢濃厚節日氣氛。

另外，聖誕期間的一連兩個周末，大元商場將於指定日子舉辦「毛孩專屬聖誕PAWTY」，帶來一連串寵物主題活動，包括寵物領養日及毛孩下午茶派對。活動期間，於大元商場或街市以電子消費滿指定金額，更可參加指定聖誕工作坊，包括毛孩萌照速畫、毛孩聖誕頸鏈工作坊、寵物吊牌工作坊，以及寵物聖誕帽工作坊。至於Link Up會員在大元商場及街市消費即可換領電子印花，憑指定數量電子印花，可換領「寵物造型親膚毛巾」一絛。

大元商場「Play Eat Tai Yuen Christmas Pawty」

日期：即日至2024年1月31日

地點：大埔汀角路10號大元商場

活動詳情：www.linkhk.com/tc/promotion/618?ppt=1

註：資料以主辦方公布為準

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