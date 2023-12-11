聖誕2023：LUSH聖誕節限定禮盒　環保兼實用

LUSH與不同設計師及藝術家團體合作，推出以星際為主題的聖誕節限定禮盒，禮盒以人手在日本包裝，包裝紙張以百分百再造紙、棉質碎布、瑞香包裝紙或香蕉纖維製成；每款產品亦以新鮮材料製成，並用非基因改造玉米粉製成的環保填充物（Eco-Flo）保護產品，環保兼實用。另外更可用LUSH的可重複使用包裝，挑選多用途風呂巾、瑞香包裝紙或鐵罐，然後再加入親自揀選的產品，打造精美的個人化禮物。

LUSH聖誕節限定禮盒2023 部分禮盒：

天使派對禮盒——內含雪天使汽泡彈、雪天使泡泡浴芭、雪天使潤膚乳（50ml）、雪天使沐浴露（100 ml）、雪天使身體噴霧（100ml）、雪天使香氛皂（100克）、雪天使潤唇膜、雪天使沐浴啫喱（$1000）

聖誕12夜禮盒——內含紅粉布甸汽泡彈、北極小熊香氛皂、薑餅曲奇唇部磨砂、節日糖果泡泡浴芭、聖誕小胖沐浴啫喱、節日糖果潤唇膏、聖誕童話潤膚乳（50ml）、馴鹿寶貝泡泡浴芭、薑餅人汽泡彈、冬雪之夜汽泡彈、節慶蛋糕沐浴露（100ml）、小黑炭汽泡彈（$1250）

浸浴之最禮盒——內含迷你肉桂卷泡泡浴芭、迷你雪天使泡泡浴芭、冬雪之夜汽泡彈、甜睡小熊汽泡彈、紅粉布甸汽泡彈、聖誕老人汽泡彈、雪人好友汽泡彈、馴鹿寶貝泡泡浴芭、企鵝先生汽泡彈、小黑炭汽泡彈、飄雪仙子汽泡彈、節日糖果泡泡浴芭、薑餅人汽泡彈、雪天使汽泡彈、星夜奇緣汽泡彈、睡公主泡泡浴芭、璀璨星河汽泡彈（$1590）

冬日花園禮盒——內含莓香聖誕香氛皂（100克）、聖誕童話潤膚乳（50ml）、聖誕莓果沐浴露（120ml）、玫瑰果醬沐浴露（100ml）、小蜜蜂磨砂潤膚芭、美麗在望面霜（10克）、橙香修護護手霜（50ml）（$880）

冬日夢鄉禮盒——內含睡公主汽泡彈（禮盒限定）、甜睡小熊汽泡彈、睡公主潤膚乳（50ml）、醉人薰衣草身體噴霧（100ml）、睡公主沐浴露（110ml） 、睡公主泡泡浴芭（$790）

聖誕小鹿禮盒——內含馴鹿寶貝泡泡浴芭、雪天使沐浴露（100ml）、星夜奇緣汽泡彈、北極小熊汽泡彈、節日糖果泡泡浴芭、聖誕老人汽泡彈、聖誕小胖沐浴啫喱（$740）

甜美夢鄉禮盒——內含雪天使沐浴露（100ml）、雪天使潤唇膜、睡公主潤膚乳（50ml）、甜睡沐浴汽泡彈（$430）

聖誕莓果禮盒——內含聖誕童話潤膚乳（50ml）、聖誕莓果沐浴露（120ml）（$240）

查詢電話：2522 2216

網址：www.lush.com.hk

註：資料及價錢以品牌最新公布為準

聖誕2023：bit.ly/3QeTKUe

2023妝品：bit.ly/3Wv4qiA

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