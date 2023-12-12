聖誕市集｜中港城冬日「聖誕車尾箱環保市集」

中港城將於12月16至17、23至26、30至31日舉辦「聖誕車尾箱環保市集」，以英國車尾箱市集為藍本，推動綠色生活及提倡環保重用，集結售賣文創產品、手工藝品、特色美食以至遊戲攤檔，多個品牌如美樂士多和Not Only Powder（NOP）、Flat Out地油板等進駐，每星期不同。中港城平台長廊特設兒童跑道電動車駕駛體驗區，市集設有「聖誕泡泡派對區」，營造聖誕泡泡仙境，活動期間更有大型戶外冬日飄雪匯演和精彩音樂會，還有多個以回收物料加工打造而成的環保聖誕樹及燈飾裝置，歡度佳節之餘，更可了解更多綠色生活。

另外，香港國際機場聯同香港快運航空於中港城舉行「聖誕車尾箱市集—機票大抽獎」，送出580張來回機票，於市集現場登記即可參加抽獎，目的地包括日本、韓國、泰國、台灣、越南。

中港城冬日「聖誕車尾箱環保市集」

日期：12月16至17、23至26、30至31日

時間：5:00pm-10:00pm（12月31日 5:00pm-00:30am）

地點：中港城海豚池平台花園（商場長扶手電梯直上）

註：資料以主辦方公布為準

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