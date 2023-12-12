聖誕好去處｜Fashion Walk x 尼奧寵物25周年夢幻之旅　大型主題裝置+Neopets限定店

Fashion Walk x 尼奧寵物25周年夢幻之旅（圖片由相關機構提供）

Fashion Walk x 尼奧寵物25周年夢幻之旅：星型裝置（圖片由相關機構提供）

Fashion Walk x 尼奧寵物25周年夢幻之旅（圖片由相關機構提供）

Fashion Walk x 尼奧寵物25周年夢幻之旅：食街主題燈飾（圖片由相關機構提供）

Fashion Walk x 尼奧寵物25周年夢幻之旅（圖片由相關機構提供）

Fashion Walk x 尼奧寵物25周年夢幻之旅（圖片由相關機構提供）

銅鑼灣Fashion Walk聯乘遊戲「尼奧寵物（Neopets）」，即日起至2024年1月1日，百德新街、食街及Fashion Walk商場中庭舉行「Fashion Walk X 尼奧寵物25周年夢幻之旅企劃」，展出5隻大型尼奧寵物立體裝置，更有期間限定精品店販售25周年特別版NeoHoods寵物帽、12款角色的尼奧寵物頭像趣緻手機支架、毛絨公仔鎖匙扣、特別版月曆等限量精品，帶大家再會童年玩伴。

同時，「hello 妙『賞』禮遇」活動，hello會員於即日至2024年1月1日在銅鑼灣Fashion Walk、山頂廣場、旺角家樂坊、雅蘭中心、荷李活商業中心、中環印刷行、樂成行、渣打銀行大廈、都爹利街1號、鰂魚涌康怡廣場及九龍灣淘大商場，內累積電子消費滿指定金額，即可獲贈不同程度之獎賞，總值可高達$1100，買得多，賞得更多。

Fashion Walk X尼奧寵物25周年夢幻之旅

日期：即日至2024年1月1日

時間：10:00am-10:00pm

期間限定店營業時間：11:30am-9:00pm

地點：Fashion Walk中庭

詳情：www.hanglungmalls.com

註：資料以主辦方公布為準

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