聖誕市集｜東薈城名店倉「精靈戶外市集」　比利時限定精品、藍精靈身體彩繪

東涌東薈城名店倉將於12月15至17日及22至26日，一連兩個周五、六、日及公眾假期，於4樓平台廣場化身成「精靈戶外市集」，超過20個特色及網紅攤位進駐，售賣多款藍精靈故鄉——比利時的節日限定精品、創意手作及特色美食等，同時會慈善義賣獨家限量版藍精靈精品。現場更會設有「藍精靈身體彩繪」攤位，提供面部及身部彩繪服務，為大家噴繪多款藍精靈圖案，增添節日氣氛。此外，3大藍精靈戶外打卡位更會由即日起至12月26日驚喜登場，包括滿載藍精靈剪影的3米高「聖誕光影拱門」、6米高「精靈聖誕樹塔」及佔地近2000呎「星夜迷宮森林」。

市集於指定日子更會有「聖誕音樂派對」，多位星級歌手包括張繼聰、力臻及吳林峰等，將會現身獻唱，伴大家度過聖誕佳節。

東薈城名店倉「精靈戶外市集」

日期：

戶外聖誕裝置：即日起至12月26日

戶外市集：12月15至17日及22至26日

時間：每日1:00pm-8:00pm（12月24日開放至10:00pm）

地點：東薈城名店倉四樓平台廣場

註：資料以主辦方公布為準

聖誕2023：bit.ly/3QeTKUe

更多好去處：bit.ly/3gTiYtz

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm