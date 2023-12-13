聖誕好去處｜沙田好運中心「聖誕LUCKY嘉年華」　市集逾20攤位有得玩有得食

華懋集團旗下、位於沙田的好運中心，即日至2024年1月14日舉行「Happy Go LUCKY！聖誕LUCKY嘉年華」。率先登場有沙田首個聖誕樹閃爍燈光秀及巨型天幕浪漫飄雪視覺體驗。12月23至26日有「聖誕LUCKY市集」，20多間本地美食及精品攤位，讓大家盡情選購聖誕禮品。同場更有魔術師、小丑、busking表演。12月24日、31日有「聖誕快閃LUCKY DANCE派對」，大家可欣賞動感快閃舞蹈表演兼免費換領「好運」爆谷。

憑指定電子消費可以挑戰「LUCKY遊戲王」，在遊戲中成功過三關便有機會贏走最新iPhone 15 Pro（256GB）。憑指定電子消費亦可換領「酒精墨水聖誕球工作坊」、「環保天然松果聖誕樹工作坊」名額，或以環保樺木製作的「LUCKY限定層層疊」。

沙田好運中心「Happy Go LUCKY！聖誕LUCKY嘉年華」

日期：即日至2024年1月14日

時間：10:00am-10:00pm

地點：好運中心L3中庭

沙田好運中心「聖誕LUCKY市集」

日期：12月23-26日

時間：1:00pm-9:00pm

地點：好運中心L3潮人巷子

註：資料以主辦方公布為準

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