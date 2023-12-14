聖誕好去處｜黃埔天地「Whampoa PixelMas」 跨時空玩轉3大放大版經典遊戲

黃埔天地與本地像素藝術（Pixel Arts）創作團隊TEAM PIXSIMS，攜手於12月16日至2024年1月1日打造全港首個以遊戲主導的3D實體互動像素樂園「Whampoa PixelMas」，招募大家化身像素奇兵，「登入」遊戲世界挑戰3大放大版實體遊戲關卡，包括「像素方塊PixelCube」、「聖誕彈珠台PixelRoll」以及「超現實禮物屋PixelMas」，由八十年代電腦遊戲始祖一路玩到最新超現實沉浸式體驗遊戲裝置，通關解鎖一系列隱藏版像素角色。場內更設有兩大影相打卡位，包括全港首棵3米高「像素聖誕樹PixelTree」和「笑哈哈PixelFun」，加上人人自由共創4米寬大型雙面旋轉聖誕像素壁畫，以及多款周末DIY工作坊，讓大家盡情投入繽FUN像素遊戲世界，體驗超時空歡樂。

黃埔天地 X TEAM PIXSIMS「Whampoa PixelMas」

日期：12月16日至2024年1月1日（逢周六、日及公眾假期）

時間：1:00pm-7:00pm

地點：黃埔天地時尚坊MTR層

註：資料以主辦方公布為準

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