聖誕好去處｜觀塘YM²裕民坊「冬日熊出沒@觀塘」　7大北極熊打卡位

觀塘市中心於今個冬日搖身一變成為北極小鎮，7隻來自極地的北極熊與大家共度聖誕。「冬日熊出沒@觀塘．7 Bears in Town」由即日至2024年1月1日舉行，於觀塘市中心YM²裕民坊和自由空間打造7大特色北極熊拍照點和多個室內室外娛樂區域，大大小小的北極熊穿梭於不同北極小鎮場景，其中的一個主打景點是一隻5米高的充氣毛毛版巨型北極熊，絕對是五星打卡之選。活動期間，自由空間更會在晚上呈現超唯美的幻影極光秀，讓人彷彿置身於極地雪國。此外，YM²打造成的最熊大宅內還設有一座5米高會轉動的聖誕樹及巨型禮物盒，由超過一萬個汽水罐打造，鼓勵大家減少浪費。
另外，商場亦會舉辦「熊出沒工作坊」，教授以環保物料及回收紙製作出創意無限的北極熊聖誕帽；而在商場及戶外指定的不同角落亦特設「北極熊探索站」，探討多項全球暖化、氣候變化與北極熊相關的議題，小朋友只要在探索站集滿4個北極熊印章，更可換領精美禮品。
七大北極熊打卡位：
7米長懶懶熊＠UG正門
5米高波士熊＠L1中庭（11am–8pm）
瞓覺熊＠UG大堂
媽媽熊與寶寶熊＠L3花園平台（11am–8pm）
蜜糖熊與甜心熊＠自由空間（12月16日至1月1日）
觀塘市中心YM²裕民坊「冬日熊出沒@觀塘」
日期：即日至2024年1月1日
時間：10:00am-10:00pm
地點：觀塘市中心YM²裕民坊
聖誕嘉年華
日期：2023年12月16日至31日
時間：中午12時至晚上10時
地點：自由空間（觀塘同仁街）
註：資料以主辦方公布為準
聖誕好去處2023：
銅鑼灣時代廣場x聖誕精靈Lumi 6米高聖誕樹打卡、聖誕老人驚喜現身
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