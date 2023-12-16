下午茶之選｜The Tiffany Blue Box Cafe「節日限定下午茶」

The Tiffany Blue Box Café於即日起至2024年1月1日推出「節日限定下午茶」，以經典三層架擺放各式鹹甜美點，頂層的甜點包括Tiffany迷你Blue Box、士多啤梨芭菲、斑蘭椰子慕斯蛋糕、蛋白檸檬撻以及鳥巢朱古力蛋；中層的鹹點有椒麻鮑魚撻、鵝肝巴馬火腿泡芙、魚子醬香葱吞拿魚他他薄脆以及龍蝦三文魚籽沙律；底層為自家製作的包點，包括香蒜鹽之花鬆餅和法式杏仁蛋糕。節日限定下午茶飲品包括配無限暢飲Riesling氣泡白葡萄酒及其他指定飲品。

The Tiffany Blue Box Café「節日限定下午茶」

供應期：即日起至2024年1月1日

供應時間：2:00pm-6:00pm

價錢：兩位$788，額外每位收費$408，另可以$88／$58（細杯裝）加配TIFFANY藍天空刨冰（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴北京道1號大堂208號舖

電話：2362 9828／WhatsApp：9852 7422 [網上預約]

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：link.mingpao.com/51321.htm

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