聖誕好去處｜貿發局「Chill 11」@亞博　逾150參展單位+表演工作坊　食買玩應有盡有

香港潮流手工啤品牌「吹啤啤」及Great Gourmets特別用上茅台、啤酒原料及朱古力，為Chill 11聯手炮製「醬香Mocha手工啤」。 （圖片由相關機構提供）

香港特色小巴牌工作坊讓參加者可以了解小巴牌背景及製作過程，發揮創意製作獨一無二的匙扣小裝飾。 （圖片由相關機構提供）

潮活11（Chill 11）在12月23至26日於亞洲國際博覽館舉辦，集文化藝術、飲食、消費娛樂於一身的文創藝墟，除了匯聚超過150參展單位，亦提供近70個表演、活動及工作坊。（圖片由相關機構提供）

香港貿易發展局在12月23至26日於亞洲國際博覽館舉辦的潮活11（Chill 11），是一個以「Chill好玩」、「Chill文創」及「Chill著數」三大主題，集文化藝術、飲食、消費娛樂於一身的文創藝墟，除了匯聚超過150參展單位，更提供接近70個表演、活動及工作坊，適合兒童、文青及家庭參與。

在「Chill 好玩」主題下，潮活11網羅連串星級表演，嘉賓包括尹光、Taco、女子組合After Class（炎明熹、姚焯菲、鍾柔美及詹天文）、《中年好聲音》周吉佩及羅啟豪。「Chill 好玩」亮點還有街舞、街頭音樂、競技啦啦隊和跆拳道表演等，場內更有8米高萬花筒聖誕樹及「巨型聖誕水晶球」等，讓大家盡情打卡。

「Chill文創」方面，現場設有約30場手作坊，包括香港特色小巴牌工作坊和聖誕燈盒工作坊等。同時，場內的沉浸式體驗區更設中西文化走廊，以數碼藝術呈現兩幅2022年中法少年兒童繪畫藝術交流大賽的得獎作，而莫奈的《日本橋》和梵高的《麥田與柏樹的四季變化》則會以動態畫形式出現，展示西方藝術中印象派風格和對自然景觀的詮釋。

「Chill著數」提供的優惠應有盡有，第一天首1000名入場者可免費獲福袋乙個，其後每天限量派發，內有價值超過$150的豐富禮品。現場更設有壓軸大抽獎，禮物包括雙人來回泰國曼谷的機票、五星級酒店住宿、主題樂園入場券、商場消費金額、名表及旅行篋等。

為方便市民到來參觀，成人只要憑Chill 11有效門票或活動證明，便可在機場快綫香港站或九龍站之特設櫃台，以優惠價$47換購即日來回博覽站車票乙張，3至11歲持有效小童八達通之乘客，由香港、九龍或青衣站出發前往博覽站，即可免費乘搭機場快綫。城巴的5條免費穿梭巴士由天水圍、屯門、荃灣、東涌同大圍直達亞博館；自駕人士則可以在鄰近的11 Skies停車場享有泊車的優惠，泊兩小時可享有第三小時免費。

潮活11（Chill 11）@亞洲國際博覽館

日期：12月23至26日

時間：上午10時半至晚上7時（12月26日至晚上6時）

票價：成人票$30；小童、全日制學生及長者免費入場

地點：亞洲國際博覽館

網址：chill11.hktdc.com

註：資料以主辦方公布為準

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