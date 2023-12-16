親子好去處｜Bouncetopia充氣彈床親子遊樂中心@啟德AIRSIDE

Kiztopia旗下的充氣彈床親子遊樂中心Bouncetopia by Kiztopia首度「彈」出新加坡，於啟德AIRSIDE開設首間Bouncetopia海外旗艦店。這個佔地超過8000呎的全新室內遊樂場，特別為2至10歲的孩童而設，主打一體式巨型兒童充氣彈床城堡，更是Bouncetopia by Kiztopia目前最大的門店。全場劃分為13個站點，長度逾54米的一體式充氣彈床全程擁有8站低衝擊的障礙遊戲，主打跳彈床的瞬間無重力樂趣，挑戰身體靈敏度和空間感，訓練策略思維和快速決策能力，當中最為矚目的當屬超過3米高的探險船滑梯，此外還有2站以培養兒童8大成長智能（圖像、身體、邏輯、人際關係、音樂、自然、自我和文字）為目標的簡易版職業體驗區，加上發揮創造力的砂粒玩樂池、玩樂熱身站和打卡充電站，讓孩子在輕鬆愉快的空間中進行感覺統合訓練，激發所有潛能。

Bouncetopia充氣彈床親子遊樂中心@啟德AIRSIDE

開幕日期：12月15日

營業時間：周一至周五：12:00pm-8:30pm；周末及公眾假期：10:00am-8:30pm

地址：啟德AIRSIDE 4樓401 & 422店

查詢電話：2891 2038／6936 4663（WhatsApp）

網址：https://kiztopia.com.hk

註：資料以主辦方公布為準