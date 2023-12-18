聖誕好去處｜新蒲崗MIKIKI「冬日動感之旅」：仿雪國打卡點＋4D互動遊戲＋AI照相館

新鴻基地產旗下新蒲崗MIKIKI商場聯乘Market Trend互動體驗遊戲製作公司，即日至2024年1月1日舉行「MIKIKI雪國村莊」，以「冬日動感之旅」為主題，模仿雪國村莊冬日場景，讓大家恍如置身雪地。Market Trend以AI技術創作兩名Pixel Sports主角Bruce及Charlotte，在雪國村莊帶領大家投入沉浸式數碼體感互動之旅，大玩「4D滑雪大挑戰」、「桌上冰壺遊戲」，以及「GOAL足球神射手」三大互動遊戲。另外，商場亦設置智能AI照相館，融入嶄新科技，為大家創作充滿聖誕氣氛的AI短片。掃描二維碼便可下載專屬短片，發布於個人社交平台，與好友分享聖誕喜悅。

MIKIKI X Market Trend「冬日動感之旅」

日期：即日至2024年1月1日

時間：早上10時至晚上10時

地點：新蒲崗太子道東638號MIKIKI地下中庭

註：資料以主辦方公布為準

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