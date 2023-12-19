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圖看馬達加斯加變色龍

文章日期：2023年12月19日

馬達加斯加是生物多樣性最為豐富的國家之一。世界上約有150種變色龍，其中約一半分佈在馬達加斯加。（新華社）

相關字詞﹕馬達加斯加 變色龍

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