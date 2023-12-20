圖看藏羚羊追逐爭奪交配權

羌塘國家級自然保護區內，贏得交配權的雄性藏羚羊守護着自己的「後宮」。（新華社）

冬季是藏羚羊交配期。於為期約三周的交配期中，在西藏北部的羌塘國家級自然保護區，藏羚羊雌雄合群，雄性通過追逐打鬥爭奪交配權。交配期之外，雄性藏羚羊一般不與雌性混處。（新華社）