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圖看藏羚羊追逐爭奪交配權
文章日期：2023年12月20日
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羌塘國家級自然保護區內，雄性藏羚羊追逐雌性。（新華社）
羌塘國家級自然保護區內，雄性藏羚羊追逐雌性。（新華社）
羌塘國家級自然保護區內，雄性藏羚羊追逐雌性。（新華社）
雄性藏羚羊（新華社）
發情的雄性藏羚羊「呼喚」雌性。（新華社）
雄性藏羚羊奔向雌性。（新華社）
雄性藏羚羊（新華社）
雄性藏羚羊（新華社）
雄性藏羚羊（新華社）
羌塘國家級自然保護區內，贏得交配權的雄性藏羚羊守護着自己的「後宮」。（新華社）
雄性藏羚羊追逐雌性尋求交配。（新華社）
雄性藏羚羊（新華社）
雄性藏羚羊（新華社）
雌性藏羚羊（新華社）
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冬季是藏羚羊交配期。於為期約三周的交配期中，在西藏北部的羌塘國家級自然保護區，藏羚羊雌雄合群，雄性通過追逐打鬥爭奪交配權。交配期之外，雄性藏羚羊一般不與雌性混處。（新華社）
相關字詞﹕
藏羚羊
西藏
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