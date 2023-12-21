聖誕好去處｜Chiikawa「USH!暴走天水圍遊樂祭」@T Town、天澤商場、天瑞商場

日本卡通角色Chiikawa登陸天水圍，即日起至2024年1月7日在T Town、天澤商場及天瑞商場打造「USH!暴走天水圍遊樂祭」，商場變成暴走遊樂場，主角Chiikawa會現身三個商場的不同角落，帶大家穿梭Chiikawa卡通場景，當中天瑞商場舉辦「啊哈！Chiikawa暴走障礙樂園」，設置多個動感刺激障礙遊戲，Link Up會員12月22日起至2024年1月7日指定日子，凡於T Town、天澤商場或天瑞商場消費滿$100或$200，即可分別換領「啊哈！Chiikawa暴走障礙樂園」「亨鬆二人遊」入場券一張，或「合家四人遊」入場券一張，成功換領「合家四人遊」入場券並完成參與更有機會獲得Chiikawa限量豐富禮品一份。
「Chiikawa節日狂歡消費賞」同時推出， Link Up會員憑即日單一消費每滿$50，可換領電子印花一個，儲滿指定印花，即可換領獨家限定Chiikawa小可愛精美卡通禮品，包括Chiikawa 小可愛發光無線充電器、Chiikawa 小可愛摺疊背包和Chiikawa 小可愛燜燒壺。
Chiikawa「USH!暴走天水圍遊樂祭」
日期：即日至2024年1月7日
地點：天水圍T Town、天澤商場及天瑞商場
「啊哈！Chiikawa暴走障礙樂園」活動
日期：12月22日至31日、2024年1月6至7日
換領及活動時間：中午12時至下午5時
換領地點：T Town北翼1樓顧客服務台、天澤商場地下顧客服務台、天瑞商場地下顧客服務台
活動地點：天瑞商場歡樂廣場
註：資料以主辦方公布為準
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