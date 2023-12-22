聖誕好去處｜YOHO MALL「聖誕寵您見面會」　平安夜聖誕夜歌手獻唱

元朗YOHO MALL推出冬日聖誕活動，12月23至25日舉辦「聖誕寵您見面會」，聖誕老人會攜同心愛寵物，驚喜現身於商場的不同角落，將聖誕祝福帶給大家，The Point會員讚好或追蹤YOHO MALL社交平台及於活動帖文留言，即有機會與聖誕老人及他的愛寵拍照打卡。12月24日平安夜及25日聖誕夜更有「聖誕Chillax Party音樂表演」，6個歌手包括《全民造星V》郭澧羲（Hayson）、李嘉俊（Carson）、小神經（Nerve）、《中年好聲音2》黃劍文（Kimman）、羅思雅（Jessica）及管鋈（Wayne），將於現場獻唱，透過音樂與歌聲跟大家共度狂歡夜晚。

另外，YOHO MALL推出「新地商場 X 銀聯卡 冬日消費多重賞」，由即日起至2024年2月18日，以銀聯卡即日消費滿指定金額，可換領相應Point Dollar獎賞，以工銀亞洲銀聯信用卡簽賬及參加換領更可單日換領高達$1120 Point Dollar。

YOHO MALL「聖誕寵您見面會」

日期：2023年12月23日至25日

時間：2:00pm-6:00pm

地點：YOHO MALL I及II 各處

聖誕Chillax Party音樂表演

日期：2023年12月24日及25日

地點：地下露天廣場

註：資料以主辦方公布為準

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