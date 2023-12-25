La Collection Privée Christian Dior New Look香薰　12月28日網店率先發售

Christian Dior推出La Collection Privée Christian Dior New Look香薰，香氣軌跡將嚴謹與輕鬆風格、奢華與舒適融為一體。層次分明的原材料為New Look香薰的輪廓定下基調，其中乳香營造清新感覺與神秘氣息；中調環抱香薰主體並輕巧地支撐著整個香氣結構，瀰漫着深沉而溫暖的琥珀香調；基調將清新的醛香與乳香緊密結合，從前調到後調都熠熠生輝，展現出New Look香薰的魅力。New Look香薰12月28日於Dior美妍網店及Dior Beauty流動應用程式率先發售，2024年1月1日起於Dior香薰專門店有售。

La Collection Privée Christian Dior New Look香薰

發售日期：2024年1月1日（12月28日於Dior美妍網店及Dior Beauty流動應用程式率先發售）

售價：$1200/40ml、$2400/125ml、$3600/250ml

銷售點：Dior香薰專門店、Dior美妍網店及Dior Beauty流動應用程式

Dior美妍網店：shop.diorbeauty.hk

註：資料以品牌公布為準

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