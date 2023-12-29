著數情報｜富豪酒店賀年糕點　早鳥優惠低至七折

富豪酒店推出多款賀年糕點及盆菜賀龍年，全新滋補養生賀年糕點包括手製鴨膶腸花膠蘿蔔糕、原隻鮑魚金蠔紫芋糕、野生羊肚菌髮菜黃金糕及金箔燕窩桂花糕，而經典滋味系列則有瑤柱臘味蘿蔔糕、五香臘味芋頭糕、椰汁年糕及清香馬蹄糕。賀年糕點由即日起於富豪機場酒店、富豪香港酒店、富豪九龍酒店、富豪東方酒店、麗豪酒店、麗豪航天城酒店及富豪酒店網上商店接受訂購，換領日期為1月25日至2月9日。客人於1月9日或之前訂購賀年糕點，即可享七折優惠。
盆菜方面，除了鮑羅萬有盆菜、原隻三頭鮑魚龍蝦盆菜或原隻花膠鮑魚盆菜等經典盆菜外，食客也可選擇素盆菜上珍菌原隻素鮑齋盆菜。集團亦推出不同賀年禮盒套裝，用禮自用皆宜。
富豪酒店賀年糕點
早鳥優惠期：即日至1月9日
查詢或訂購：
富豪機場酒店（電話：2286 6238）
富豪香港酒店（電話：2837 1748）
富豪九龍酒店（電話：2313 8681）
富豪東方酒店（電話：2132 3456）
麗豪酒店（電話：2132 1011）
麗豪航天城酒店（電話：3556 3208）
註：資料及價錢以餐廳公布為準
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