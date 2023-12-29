著數情報｜富豪酒店賀年糕點　早鳥優惠低至七折

富豪酒店推出多款賀年糕點及盆菜賀龍年，全新滋補養生賀年糕點包括手製鴨膶腸花膠蘿蔔糕、原隻鮑魚金蠔紫芋糕、野生羊肚菌髮菜黃金糕及金箔燕窩桂花糕，而經典滋味系列則有瑤柱臘味蘿蔔糕、五香臘味芋頭糕、椰汁年糕及清香馬蹄糕。賀年糕點由即日起於富豪機場酒店、富豪香港酒店、富豪九龍酒店、富豪東方酒店、麗豪酒店、麗豪航天城酒店及富豪酒店網上商店接受訂購，換領日期為1月25日至2月9日。客人於1月9日或之前訂購賀年糕點，即可享七折優惠。

盆菜方面，除了鮑羅萬有盆菜、原隻三頭鮑魚龍蝦盆菜或原隻花膠鮑魚盆菜等經典盆菜外，食客也可選擇素盆菜上珍菌原隻素鮑齋盆菜。集團亦推出不同賀年禮盒套裝，用禮自用皆宜。

富豪酒店賀年糕點

早鳥優惠期：即日至1月9日

網上商店：bit.ly/CNYPudding2024TC

查詢或訂購：

富豪機場酒店（電話：2286 6238）

富豪香港酒店（電話：2837 1748）

富豪九龍酒店（電話：2313 8681）

富豪東方酒店（電話：2132 3456）

麗豪酒店（電話：2132 1011）

麗豪航天城酒店（電話：3556 3208）

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm