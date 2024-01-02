下午茶之選：維港凱悅尚萃The Farmhouse「東方之味下午茶」  網上預訂可獲八折

香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳，將於1月6日至2月25日的周末或公眾假期推出「東方之味下午茶」。茶點以中式美饌為靈感，融入中式飲食文化中帶有吉祥寓意的元素，亮點包括桂花提子鬆餅。鹹點包括香酥填鴨刈包配香橙海鮮醬、鮮蝦手指三文治配鹹蛋黃沙律醬。甜點有蜜柑餅、桂花雜莓朱古力蛋糕配雜莓荔枝蜜餞、朱古力噴泉配新鮮水果、棉花糖和即叫即製雞蛋仔。無限量供應雪糕，期間限定口味包括港式奶茶、鹹蛋黃、紫薯、菠蘿椰子等，還有開心果和牛奶巧克力等經典口味。在The Farmhouse咖啡廳官方訂座網站預訂，可獲八折優惠。

香港維港凱悅尚萃酒店「東方之味下午茶」

供應期：1月6日-2月25日的周末或公眾假期

供應時間：3:30pm-5:00pm

價錢：二人$688（另設加一服務費）

地點：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳（西座2樓）

電話：3896 9896

訂座網址：www.tablecheck.com/zh-TW/hyatt-centric-victoria-harbour-the-farmhouse/reserve/message?utm_source=JanAFTPR&utm_medium=TCPR

註：資料及價錢以餐廳公布為準