下午茶之選｜Valrhona X 香港康得思酒店　歎下午茶獲贈兩盒經典朱古力方片禮盒

香港康得思酒店歐陸餐廳及酒吧Alibi – Wine Dine Be Social聯乘法國朱古力品牌Valrhona，即日至2月29日呈獻法式「巧」遇狂想曲下午茶，鹹點有煙鴨胸鵝肝芭菲卷配莫雷洛櫻桃醬及朱古力碎、青檸飛魚籽手捕帶子他他配白朱古力碎片、香辣爆谷雞粒伴草莓脆脆朱古力醬及日式黑朱古力咖喱香脆粟米意大利飯波；甜點則有歐帕莉絲33%白朱古力製作的開心果泡芙、吉瓦那40%牛奶朱古力打造的威廉斯梨軟凍、加勒比66%朱古力腰果蛋糕、瓜納哈70%黑朱古力撻，以及單一產地黑朱古力英式鬆餅配奶油忌廉及覆盆子果醬。酒店更特別以Valrhona朱古力調配出肉桂朱古力熱飲，為賓客加添甜蜜享受。每套下午茶均附贈兩盒限定的經典朱古力方片禮盒（總值$130）。禮遇先到先得，送完即止。

Valrhona X 香港康得思酒店法式「巧」遇狂想曲下午茶

供應期：即日至2月29日

供應時間：每日3:00pm-5:30pm

價錢：兩位$398（另設加一服務費）（每日限量供應15套）

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店5樓

電話：3552 3028或 WhatsApp至9717 4727

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

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