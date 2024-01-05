下午茶之選｜九龍東皇冠假日尚廚　「韓式草莓」下午茶自助餐　網上預購八折優惠

香港九龍東皇冠假日酒店The Chef’s Table尚廚於1月6日至3月24日逢周六、日及公眾假期推出全新「韓式草莓」周末下午茶自助餐，精選超過50款鹹甜美點輪流供應，包括象拔蚌刺身、煙三文魚、雜錦凍肉芝士拼盆、水耕菜沙律吧、韓國草莓菠菜苗菲達芝士沙律、韓國草莓大蝦軟包、壽司冷麵等，回本主菜包括：即煮螺片海鮮上湯泡飯、香煎龍脷柳配韓國草莓、燒鴨胸配雜草莓、燒豬柳配韓國士多啤梨忌廉汁、果味咖喱雞、越南豬肉米紙春卷等。甜品方面，除有多款以韓國草莓做主題的甜品外，還有即叫即煎的法式班戟、迷你抹茶葡撻、蘋果金寶以及八款口味的Häagen-Dazs雪糕等。現於網上商店訂購可享八折優惠，每位$241.2已包括以原價計算之加一服務費。

九龍東皇冠假日酒店尚廚「韓式草莓」下午茶自助餐

供應期：1月6日至3月24日（逢周六、日及公眾假期）

供應時間：3:15pm-5:15pm

價錢：成人$268、小童$208（另設加一服務費）

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓（港鐵將軍澳站C出口）

查詢電話：3983 0618

網上商店：crowneplazatkoshop.com/zh/thechefstable

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm