下午茶之選｜春漾絮語下午茶@8度海逸酒店　eShop預訂優惠高達六五折

8度海逸酒店旗下的8度餐廳聯乘SNIDEL，於即日至3月31日推出全新的「8度海逸酒店 x SNIDEL春漾絮語下午茶」，炮製多款春日鹹甜美點，包括三文魚他他伴蟹子、煙鯖魚串串三文治、香茅棒棒雞翼、黃金芝士焗南瓜蓉、脆香魚堡、柚子海蝦雜菜沙律配黃梅汁、櫻花果凍杯子、栗子撻、士多啤梨卷，以及英式鬆餅配紅桑子醬，配以紅茶或咖啡。經酒店eShop預訂可享高達六五折優惠，每位只需$128起，而且凡惠顧下午茶之每名顧客更可免費獲贈SNIDEL時尚環保袋乙個。

「8度海逸酒店 x SNIDEL春漾絮語下午茶」

供應期：即日至3月31日

供應時間：3:00pm-5:00pm

價錢：周一至五（公眾假期除外） eShop優惠價：每位$128（另設加一服務費並以原價$198計算）

周六、日及公眾假期eShop優惠價：每位$138（另設加一服務費並以原價$198計算）

地址：九龍土瓜灣九龍城道199號地下大堂8度餐廳／2樓池畔廊／花園茶座

訂座或查詢：2126 1960

酒店eShop：https://shorturl.at/dgwG3

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm