7仔消費情報｜Sanrio Characters超萌「八小褔」1‧17登場　「圓咕Luck」錢罌喜迎龍年

龍年將至，7-Eleven喜迎新歲，一套8款「Sanrio Characters圓咕Luck」錢罌，以「達摩不倒翁」、「招財貓」作為設計靈感，跟大家拜早年。8個超萌角色包括：Hello Kitty、Hangyodon（水怪）、Pompompurin（布甸狗）、Minna no Tābō（大口仔）、Ahirunopekkle（AP鴨）、Kerokerokeroppi，以及Little Twin Stars，錢罌刻有不同祝福寓意：「開運」、「招財」、「智慧」、「平安」、「健康」、「富足」、「大吉」及「結緣」，寓意新一年好運連連，既可作擺設亦可用作收納硬幣、小物。8款錢罌將於1月17日早上7時起在7-Eleven可供換購（詳情見下）。另外，限量「金色特別版Hello Kitty圓咕Luck」同時登場，於指定3間7-Eleven或7CAFÉ+分店^換購。

印花派發及換購詳情：

印花派發詳情：由1月17日早上7時起至2月27日，顧客於7-Eleven分店購物滿$20，即可享印花1個。其後每$10可獲多1個印花，餘此類推。

換購詳情：由1月17日早上7時起至3月1日，儲齊12張印花加$88，即可隨機換購「Sanrio Characters圓咕Luck」2個 或 儲齊8張印花加$48，即可隨機換購「Sanrio Characters圓咕Luck」1個。

yuu獎賞計劃會員專享優惠：以8800yuu積分加$10，隨機換購「Sanrio Characters圓咕Luck」1個。推廣日期：1月17日起至2月27日止；兌換日期：1月17日早上7時起至2024年3月1日。

「金色特別版Hello Kitty圓咕Luck」換購詳情：1月17日早上7時起至3月1日，顧客於指定3間7Eleven分店任何消費即可加$68換購「金色特別版HelloKitty圓咕Luck」1個。

^「金色特別版HelloKitty圓咕Luck」僅限於下列3間分店換購：

‧尖沙嘴海港城港威商場四樓4015-6號舖

7CAFÉ+概念店

‧九龍尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場地下G21號舖

‧九龍旺角西洋菜南街158號地下

註：資料與價錢以主辦方公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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